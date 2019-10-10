Издевалась над школьниками: история с учительницей из Каменского получила новый поворот

В сети разгорелся скандал вокруг учительницы из Каменского Днепропетровской области, которая на повышенных тонах выясняла отношения с третьеклассниками посреди урока.

Пользователи разделились на два лагеря: одни стали на сторону виновницы конфликта, другие потребовали ее увольнения. Детали ситуации выяснял OBOZREVATEL.

История с учительницей из Каменского получила новый поворот rusvesna.su

Аудиозапись с фрагментом урока опубликовала родственница ученика 3-А класса. Возмущенная поведением классного руководителя, репутация которого долгие годы не вызывала каких-либо сомнений, женщина просит совета по поводу дальнейших действий. В комментариях под публикацией разгорелся настоящий спор.

В Каменском разгорелся скандал вокруг учительницы Скриншот

В Каменском разгорелся скандал вокруг учительницы Скриншот

В Каменском разгорелся скандал вокруг учительницы Скриншот

В Каменском разгорелся скандал вокруг учительницы Скриншот

В Каменском разгорелся скандал вокруг учительницы Скриншот

Большая часть комментирующих уверена, что такому учителю не место в школе, однако родители учеников 3-А класса считают иначе. Они не сомневаются в профессионализме учителя и не имеют претензий к ее методам воспитания школьников. Чтобы защитить руководительницу от травли в сети, было создано открытое письмо с 30 подписями от родителей. По мнению авторов обращения, винить стоит не учительницу, а группу учеников, которые регулярно срывают уроки и подают плохой пример остальным школьникам.

Открытое письмо родителей Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"

Открытое письмо родителей Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"

О ситуации изнутри поведала мама ученицы 3-А класса Светлана Корецкая.

"Это очень подло и низко – записать и выложить эту запись, не поговорив предварительно с учителем. Учитель в шоке, она, конечно же, понимает, что так не нужно было делать, но она из тех людей, которые всегда за диалог. У нее среди школьников всегда был беспрекословный авторитет. Школа в шоке! Конечно, есть люди, которые злорадствуют, но основная часть за учителя", - рассказала Корецкая.

В то же время часть родителей продолжают бороться за справедливость, раскрывая все новые факты о "трудовых подвигах" героини скандала.

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"

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