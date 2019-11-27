Издевалась и сажала на цепь: дело "матери-героини" из Днепра передали в суд

Дело опекунши из Днепра, которая издевалась над приемными детьми и держала их дома на цепи, рассмотрят в суде.

В период проведения досудебного расследования и судебного рассмотрения женщина будет находиться под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В Днепре женщина держала ребенка на цепи Коллаж

В августе 2019 года по сообщению службы по делам детей правоохранительными органами установлен факт домашнего насилия над малолетним ребенком. По месту жительства гражданки выявлено 8-летнего мальчика, который сидел на полу, прикованный металлической цепью за шею к кровати с завязанными глазами, а также трех других малолетних детей, находившихся под опекой женщины и систематически подвергающихся домашнему насилию. Врачи диагностировали у детей задержку в развитии, психические и физические травмы путем нанесения побоев (таким образом опекун заставляла детей соблюдать приемлемое для нее поведения дома и наказывала).

Мальчик был освобожден и госпитализирован. Всех детей из семьи изъяли и передали в центр социально-психологической реабилитации, где они находятся до настоящего времени.

Днепропетровской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 56-летней гражданки за совершение трех уголовных преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.127, ч.2 ст.146 и ст.166 УК Украины (пытки, незаконное лишение свободы человека, злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). На период проведения досудебного расследования и судебного разбирательства ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе поймали мать-беглянку, едва не убившую свою дочь. Малышка едва не умерла от передозировки тяжелым синтетическим наркотиком. Женщина сама вызвала "скорую", но скрылась до приезда медиков и полиции.

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