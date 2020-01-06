Издевается над мамой, а полиция молчит: в Никополе забили тревогу из-за мужчины-палача

В Никополе Днепропетровской области бывший заключенный годами терроризирует родную мать, регулярно избивая и оставляя ее без каких-либо средств к существованию.

Ни соседи, ни сама жертва не могут заставить полицию обратить внимание на обезумевшего тирана. Об этом сообщила соседка потерпевшей матери Ирина Пугач в Facebook-сообществе "Типичный Никополь".

В Никополе забили тревогу из-за мужчины-палача tv2.today

Новости В центре Днепра мужчина избил врача скорой помощи

По словам автора публикации, после выхода из тюрьмы мужчина поселился в квартире матери. За что горожанин отбывал срок – неизвестно, однако отмечается, что в местах лишения свободы он провел 21 год. Теперь же он "паразитирует" за счет матери, которая вынуждена отдавать сыну не только всю свою пенсию, но и деньги, заработанные дополнительно. Мужчина же тем временем ведет разгульный образ жизни, а также злоупотребляет наркотиками и выпивкой. Квартира матери превратилась в притон, а сама мать – в боксерскую грушу.

"Сын тем временем ходит гуляет, не работает, выпивает, а когда приходит домой, забирает последние продукты. Мать избивал неоднократно, она ходила и с сотрясением, и с переломами", - написала Пугач.

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Как рассказала соседка, за эти годы потерпевшая подала более 40 заявлений в полицию. Обращались к правоохранителям и неравнодушные соседи, но те упорно продолжают игнорировать проблемную семью. В комментариях под постом многие горожане рекомендуют рассказать о своей проблеме на телевидении, а некоторые выразили готовность устроить самосуд над мучителем.

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Скриншот Facebook-сообщество "Типичный Никополь"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина устроил дебош в ночном клубе. Посетитель заведения бросался с ножом на людей и ранил полицейского.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!