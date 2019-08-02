Из-за аварии центр Днепра останется без воды: названы адреса

В домах на нескольких центральных улицах Днепра будет отключено водоснабжение с 10:00 до 18:00 2-го августа.

Как сообщают в пресс-службе коммунального предприятия "Днепрводоканал", отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами.

Отключение воды в Днепре NewsRoom

В частности, воды на будет по следующим адресам:

- улица Харьковская, 2,4;

- улица Магдебургского права, 1, 2, 3, 3А, 4, 6;

- ул. Баррикадная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10/16, 11, 11А, 13, 15А, 20, 22, 22А;

- проспект Шолом-Алейхема, 3, 4, 4А, 5, 6, 7;

- проспект Дмитрия Яворницкого, 40, 42, 44.

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