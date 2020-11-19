Из-за аварии на магистральном трубопроводе в Днепре организован подвоз технической воды

Марина Погорилко Жизнь города 19:37, 19.11.2020

Утром 19 ноября в Днепре произошла авария на магистральном трубопроводе. Сейчас водоснабжение почти полностью восстановлено.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, который лично контролирует ситуацию, до конца суток водоснабжение будет полностью восстановлено.

В некоторых домах может быть маленький напор воды, например, на последних этажах многоэтажек, поэтому городские власти организовали подвоз технической воды по следующим адресам:

  • бульвар Славы, 3;

  • бульвар Славы, 10;

  • Набережная Победы, 108 к.3;

  • Набережная Победы, 44 к.3;

  • Набережная Победы, 98;

  • ул. Мандрыковская, 141;

  • пер. Штабной, 1;

  • пр. Героев, 1;

  • Сичеславская Набережная, 33/1;

  • ул. Князя Владимира Великого, 28;

  • ул. Владимира Вернандского, 20.

На каждой из этих локаций дежурят сотрудники "Муниципальной охраны", которые в случае необходимости помогут днепрянам донести эту воду в квартиру.

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Днепр Жизнь города

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