Из-за аварии на магистральном трубопроводе в Днепре организован подвоз технической воды

Утром 19 ноября в Днепре произошла авария на магистральном трубопроводе. Сейчас водоснабжение почти полностью восстановлено.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, который лично контролирует ситуацию, до конца суток водоснабжение будет полностью восстановлено.

В некоторых домах может быть маленький напор воды, например, на последних этажах многоэтажек, поэтому городские власти организовали подвоз технической воды по следующим адресам:

бульвар Славы, 3;

бульвар Славы, 10;

Набережная Победы, 108 к.3;

Набережная Победы, 44 к.3;

Набережная Победы, 98;

ул. Мандрыковская, 141;

пер. Штабной, 1;

пр. Героев, 1;

Сичеславская Набережная, 33/1;

ул. Князя Владимира Великого, 28;

ул. Владимира Вернандского, 20.

На каждой из этих локаций дежурят сотрудники "Муниципальной охраны", которые в случае необходимости помогут днепрянам донести эту воду в квартиру.