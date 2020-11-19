Из-за аварии на магистральном трубопроводе в Днепре организован подвоз технической воды
Утром 19 ноября в Днепре произошла авария на магистральном трубопроводе. Сейчас водоснабжение почти полностью восстановлено.
Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, который лично контролирует ситуацию, до конца суток водоснабжение будет полностью восстановлено.
В некоторых домах может быть маленький напор воды, например, на последних этажах многоэтажек, поэтому городские власти организовали подвоз технической воды по следующим адресам:
бульвар Славы, 3;
бульвар Славы, 10;
Набережная Победы, 108 к.3;
Набережная Победы, 44 к.3;
Набережная Победы, 98;
ул. Мандрыковская, 141;
пер. Штабной, 1;
пр. Героев, 1;
Сичеславская Набережная, 33/1;
ул. Князя Владимира Великого, 28;
ул. Владимира Вернандского, 20.
На каждой из этих локаций дежурят сотрудники "Муниципальной охраны", которые в случае необходимости помогут днепрянам донести эту воду в квартиру.