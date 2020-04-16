Из больницы в Кривом Роге сбежал пациент с COVID-19

Карина Бондаренко Жизнь города 18:49, 16.04.2020

В четверг, 16 апреля, из инфекционной больницы в Кривом Роге Днепропетровской области сбежал пациент, у которого обнаружили коронавирус.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

56-летний мужчина без определенного места жительства самовольно покинул медучреждение, сообщает "34 Канал". Он является уроженцем Кировоградской области, но не имеет при себе документов.

За побег из больницы мужчине грозит тюремное заключение. Правоохранители разослали ориентировку на сбежавшего по всей области.

Из больницы в Кривом Роге сбежал пациент с COVID-19
34 Канал

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые нашли скрытый опасный симптом коронавируса, проведя аутопсию умершего от него пациента и исследовав его легкие.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Путин отменил парад на 9 мая из-за коронавируса

"1937 год?" В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов

Раненые и замученные: у Зеленского показали вернувшихся из "ДНР" пленных

В Карпатах начали строить сказочный городок "Хоббитхилл"

Европарламент поддержал вступление Украины в ЕС: подробности проекта