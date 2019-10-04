Идет похолодание: на выходных Днепр зальет дождями

На выходных, 5 и 6 октября, в Днепре прогнозируются сильные дожди. Температура воздуха опустится до +7 градусов.
По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются круглосуточно на протяжении двух дней. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Днепре 5-6 октября
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В субботу, 5 октября, температура воздуха днем составит +13... +15 градусов, ночью от +9 до +11 градусов.
В воскресенье, 6 октября, температура воздуха в городе — днём +9 +11 градусов, ночью +7 +9.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре неизвестный решил "зайцем" проехаться в кузове эвакуатора. На красном сигнале светофора молодой человек запрыгнул на автомобиль, однако не удержался и упал на проезжую часть.
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