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4 октября • обновлено в 13:03
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Идет похолодание: на выходных Днепр зальет дождями

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На выходных, 5 и 6 октября, в Днепре прогнозируются сильные дожди. Температура воздуха опустится до +7 градусов.

По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются круглосуточно на протяжении двух дней. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в Днепре 5-6 октября

Погода в Днепре 5-6 октября

Акценты

В субботу, 5 октября, температура воздуха днем составит +13... +15 градусов, ночью от +9 до +11 градусов.

В воскресенье, 6 октября, температура воздуха в городе — днём +9 +11 градусов, ночью +7 +9.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре неизвестный решил "зайцем" проехаться в кузове эвакуатора. На красном сигнале светофора молодой человек запрыгнул на автомобиль, однако не удержался и упал на проезжую часть.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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