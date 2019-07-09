ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Жизнь города

Хранил для собственного употребления: под Днепром задержали мужчину с метамфетамином

572Читать материал на украинском

39-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц Кривого Рога.

Подозрительный гражданин привлек внимание правоохранителей. Во время осмотра у него изъяли 187 трубочек с веществом белого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога.

Новости
Изъяли 400 кг наркотиков! В Украине "накрыли" международный синдикат наркоторговцев

Преступника задержала полиция

Преступника задержала полиция

ekburg.tv

Как утверждает сам злоумышленник, наркотическое вещество он хранил только для себя.

Сообщение поступило от местных жителей

Сообщение поступило от местных жителей

Патрульная полиция Кривого Рога

187 трубочек изъяли правоохранители

187 трубочек изъяли правоохранители

Патрульная полиция Кривого Рога

Партия наркотиков была направлена на исследование. По факту незаконного хранения наркотических средств открыли криминальное производство по ч. 1 ст. 309 Криминального кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из лучших форвардов мира признался в употреблении наркотиков.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
УкраинаДнепр
Теги
Днепрпатрульная полициянаркотики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel