Хранил для собственного употребления: под Днепром задержали мужчину с метамфетамином

39-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц Кривого Рога.

Подозрительный гражданин привлек внимание правоохранителей. Во время осмотра у него изъяли 187 трубочек с веществом белого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога.

Преступника задержала полиция ekburg.tv

Как утверждает сам злоумышленник, наркотическое вещество он хранил только для себя.

Сообщение поступило от местных жителей Патрульная полиция Кривого Рога

187 трубочек изъяли правоохранители Патрульная полиция Кривого Рога

Партия наркотиков была направлена на исследование. По факту незаконного хранения наркотических средств открыли криминальное производство по ч. 1 ст. 309 Криминального кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из лучших форвардов мира признался в употреблении наркотиков.

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