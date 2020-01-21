Холодно и сыро: синоптики дали прогноз погоды на 21 января в Днепре

Вторник, 21 января, в Днепре пройдет без осадков.

В городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Об этом сообщает Синоптик.

Прогноз погоды grad.ua

Синоптики прогнозируют от -2 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -4 до -7.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Австралию после масштабных лесных пожаров обрушились огромные пыльные бури. Стихия бушевала в центральной части Нового Южного Уэльса, превратив "день в ночь".

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