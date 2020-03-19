Холода отступают: синоптики дали прогноз погоды на 19 марта в Днепре

В четверг, 19 марта, в Днепре будет солнечно.
Первые тучи появятся лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.
Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -1 до +13 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 33-66%. Рассвет наступит в 5:41, закат ожидается в 17:53.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 19 марта, в Украине ожидается сухая и весьма теплая погода. Температура воздуха достигнет +12 +18 градусов.
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