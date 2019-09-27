Холода отменяются: появился прогноз погоды на выходные в Днепре

В Днепре на выходных погода улучшится, но ожидается сильный дождь.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, отмечая, что осадки предвидятся только в воскресенье, 29 сентября.

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В субботу, 28 сентября, синоптики прогнозируют малооблачный день без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 7-9 градусов, а днем поднимется до 17-19 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, целый день будет облачно. Ночью и днем ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов, днем - 17-19 градусов.

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Погода

Как сообщал OBOZREVATEL, начало октября в Украине порадует хорошей погодой, хотя возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.

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