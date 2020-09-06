Ходит голая и живет, как на свалке: возле детсада в Днепре поселилась женщина. Фото

В Днепре бездомная женщина обосновалась под детским садом и погрязла в мусоре. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

В Днепре на жилом массиве Тополь-3 возле жилого дома №13 обосновалась бездомная женщина.

Раньше горожанка жила в квартире неподалеку, однако лишилась жилья из-за долгов и асоциального поведения. Сейчас она обустроила себе пристанище под старым детским садом, завалив его горами мусора, сообщили в Facebook-группе "Тополь 1,2,3 – Правый берег Днепр" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Более того, по словам местных жителей, женщину не единожды замечали без одежды. Чаще всего ей приходится сталкиваться с детьми, которые ходят в школу через этот двор.

В Днепре на жилом массиве Тополь-3 обосновалась бездомная женщина. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Горожанка живет в горах мусора. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Жители района крайне обеспокоены таким "соседством". Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Скриншот. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Бывшие соседи горожанки рассказали, что ее квартира также была захламлена тоннами мусора. Когда в ней уже вовсе не осталось свободного места, женщина поселилась прямо в подъезде.

Скриншот. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Крайне обеспокоенные таким "соседством" жители района выразили намерение обратиться по данному вопросу в социальные службы.

Скриншот. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Скриншот. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Скриншот. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Скриншот. Facebook/"Тополь 1,2,3 - Правый берег Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре борются за жизнь обгоревшей при пожаре 4-летней малышки.

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