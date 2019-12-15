Густой туман в Днепре: спасатели предупреждают об опасности

Метеорологи предупреждают о том, что Днепр и область накроет густой туман. Видимость будет составлять от 300 до 500 метров.

Специалисты сообщают о первом уровне опасности, передает OBOZREVATEL.

Спасатели Днепра предупреждают о тумане tsn

Как сообщили в ГСЧС Днепропетровской области, ночью 15 декабря и в первой половине дня в Днепре и по Днепропетровской области ожидается опасный туман.

15 декабря: облачно. Без существенных осадков, днем небольшой дождь. В первой половине дня – туман. Ветер 7 – 12 м/с. Температура воздуха по области ночью от 0 до 5 тепла, днем 3 – 8 тепла, по городу ночью 2 – 4, днем 5 – 7 тепла.

16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью от 2-х мороза до 3 тепла, днем 2 – 7 тепла.

17 декабря: облачная погода. Ночью и утром местами туман. Ветер 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 0 – 5 тепла, днем 3 – 8 тепла.

Отметим, что в туманную погоду водителям и пешеходам нужно быть еще внимательнее на дорогах города и области. Стоит также помнить о ПДД и по возможности отложить поездку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Киевщине из-за густого тумана произошло жуткое ДТП: есть жертва. Видео 18+.

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