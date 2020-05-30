Гроза и ветер: на Днепропетровщине предупредили о надвигающейся непогоде

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение о метеорологических явлениях первого уровня опасности.

В Днепре и местами по области ожидаются порывы южно-западного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

На 30 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями. В Днепре ожидается небольшой дождь, и в отдельных районах области – умеренный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем по городу и местами по области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +9…+14, днем +16…+21. По городу ночью +11…+13, днем +18…+20.

Погода на 30 мая meteo.gov.ua

На 31 мая и 1 июня прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, днем +18…+23.

Погода на 31 мая meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.