Главная Новости
30 мая • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Игорь Кравченко

Гроза и ветер: на Днепропетровщине предупредили о надвигающейся непогоде

Читать материал на украинском

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение о метеорологических явлениях первого уровня опасности.

В Днепре и местами по области ожидаются порывы южно-западного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

На 30 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями. В Днепре ожидается небольшой дождь, и в отдельных районах области – умеренный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем по городу и местами по области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +9…+14, днем +16…+21. По городу ночью +11…+13, днем +18…+20.

Погода на 30 мая

Погода на 30 мая

meteo.gov.ua

На 31 мая и 1 июня прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, днем +18…+23.

Погода на 31 мая

Погода на 31 мая

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 204.

    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

  • В мире заболели 6 млн человек, погибли – более 365 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги