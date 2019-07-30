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Гроза и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Днепре

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Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует сложные погодные условия 30 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Гроза и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Днепре

Радио свобода

Отмечается, что в ближайшие 3 часа с сохранением до конца дня на территории Днепропетровской области ожидается гроза, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с.

В отдельных районах синоптики прогнозируют град.

Уровень опасности 1 - желтый.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на этой неделе ожидается дождь с грозой и местами град.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр погода Укргидрометцентр
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