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20 декабря • обновлено в 10:29
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Грибы и цветы в декабре: на Днепропетровщине природа "дала сбой" из-за аномальной погоды

1.2т
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На Днепропетровщине из-за теплой погоды в декабре распустились цветы, а в лесу во всю растут грибы.

Фотографиями аномального явления поделились пользователи в сети. Некоторые шутят, что зима решила не приходить, потому что "посмотрела наши тарифы на газ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Аномальная погода в Днепре

Аномальная погода в Днепре

Коллаж

"Ничего..в апреле будет снежок с тюльпанчиками", "а потом резко мороз -10 и мы без фруктов", "чтобы на отопление не ушли все деньги", "а в апреле опять снег по колено будет. Пора календарь менять", - пишут в соцсетях.

Грибы на пеньке в декабре

Грибы на пеньке в декабре

Коллаж

В лесу можно собирать грибы

В лесу можно собирать грибы

Коллаж

Распустились котики

Распустились котики

Коллаж

На Днепропетровщине цветут растения

На Днепропетровщине цветут растения

Коллаж

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Грибы и цветы в декабре: на Днепропетровщине природа "дала сбой" из-за аномальной погоды
Грибы и цветы в декабре: на Днепропетровщине природа "дала сбой" из-за аномальной погоды
Грибы и цветы в декабре: на Днепропетровщине природа "дала сбой" из-за аномальной погоды
Грибы и цветы в декабре: на Днепропетровщине природа "дала сбой" из-за аномальной погоды

Ранее OBOZREVATEL писал, что погода на Новый год в Украине будет преимущественно теплой, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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