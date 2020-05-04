Град и шквал: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:26, 4.05.2020

В понедельник, 4 мая, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Вечером пойдет грозовой дождь с градом. Скорость ветра усилится до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +13 до +24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 39-88%. Рассвет наступит в 05:12, закат ожидается в 20:00.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что практически повсеместно в Украине 4 мая пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и сильный ветер. В западных областях страны дождей в понедельник будет меньше, а прояснений больше всего.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Что предложил украинцам Зеленский: обещания, штрафы и видосики?

Спектакль Бондаренко: думал отпетлять от многочисленных "воровских уголовных"?

Чем известен украинский "масочный король" Баум: два гражданства, "контрабанда авто" и азартные игры

Украинцы стали жертвами новой мошеннической схемы: кто под угрозой

"Республика" развивается: фото из Донецка