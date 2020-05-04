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4 мая • обновлено в 11:26
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Алина Рашевская
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Град и шквал: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

1.9т
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В понедельник, 4 мая, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Вечером пойдет грозовой дождь с градом. Скорость ветра усилится до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +13 до +24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 39-88%. Рассвет наступит в 05:12, закат ожидается в 20:00.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что практически повсеместно в Украине 4 мая пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и сильный ветер. В западных областях страны дождей в понедельник будет меньше, а прояснений больше всего.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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