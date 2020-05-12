Град и порывы ветра: в Днепре объявили штормовое предупреждение

Карина Бондаренко Жизнь города 10:55, 12.05.2020

В Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 12 по 14 апреля в городе прогнозируют дожди с грозами, град и порывы ветра.

Днепропетровским региональным центром гидрометеорологии объявлено штормовое предупреждение I уровня опасности. Об этом говорится на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в Днепре
kyiv.depo.ua

Прогнозируется:

12 мая: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью 8-13°, днем ​​21-26°; по городу Днепр ночью 9-11°, днем ​​23-25°.

Погода в Украине 12 мая

13 мая: переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днем ​​13-18°.

Погода в Украине 13 мая

14 мая: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°, днем ​​15-20°.

Погода в Украине 14 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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