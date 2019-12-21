Готовьте зонтики: синоптики дали прогноз погоды на 21 декабря в Днепре

В субботу, 21 декабря, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками.
Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Об этом сообщает Синоптик.
В Днепре будет тепло. Температура воздуха не опустится ниже отметки нуля. Столбик градусника будет колебаться от +2 до +9 градусов по Цельсию.
Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели.
Прогноз погоды в Днепре
Город24
Ранее OBOZREVATEL писал, что на одной из центральных улиц Днепра автохам оставил свой Porsche прямо на постаменте памятника Тарасу Шевченко.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!