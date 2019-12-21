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21 декабря • обновлено в 06:12
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Карина Бондаренко

Готовьте зонтики: синоптики дали прогноз погоды на 21 декабря в Днепре

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В субботу, 21 декабря, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками.

Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Об этом сообщает Синоптик.

В Днепре будет тепло. Температура воздуха не опустится ниже отметки нуля. Столбик градусника будет колебаться от +2 до +9 градусов по Цельсию.

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Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели.

Готовьте зонтики: синоптики дали прогноз погоды на 21 декабря в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

Город24

Ранее OBOZREVATEL писал, что на одной из центральных улиц Днепра автохам оставил свой Porsche прямо на постаменте памятника Тарасу Шевченко.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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