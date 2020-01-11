Готовьте зонтики: синоптики дали прогноз погоды на 11 января в Днепре

В субботу, 11 января, в Днепре будет сыро и дождливо.

С утра и до самого вечера небо над городом будет скрыто за облаками. Об этом сообщает Синоптик.

Мелкий дождь будет идти ночью и днем и закончится лишь к вечеру. Синоптики прогнозируют от 0 до +4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от 0 до -4.

Прогноз погоды ТБН

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

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