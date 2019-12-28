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28 декабря • обновлено в 07:05
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Карина Бондаренко

Готовьте зонтики: прогноз погоды в Днепре на 28 декабря

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В субботу, 28 декабря, в Днепре на протяжении всего дня погода будет пасмурной.

Вечером дождь, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится. Об этом сообщает Синоптик.

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Температура воздуха опустится до отметки 0 градусов. Синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели.

Готовьте зонтики: прогноз погоды в Днепре на 28 декабря

Прогноз погоды

Прогноз погоды

primpress.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре фермер нарисовал флаг России на крыше. Триколор таких размеров, что его видно из космоса.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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