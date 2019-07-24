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Государство заплатит за проектную документацию для аэропорта в Днепре 56 млн гривень

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Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" объявило тендер на разработку проектной документации для строительства на территории аэропорта в Днепре.

Согласно информации на портале Prozorro, ожидаемая стоимость работ - 56 242 942, 77 гривень.

Государство заплатит за проектную документацию для аэропорта в Днепре 56 млн гривень

Пресс-служба международного аэропорта "Днепропетровск"

Конечный срок подачи документов для участия в аукционе - 12:00 5 августа. Сам аукцион состоится 6 августа.

Согласно тендерной документации, проект должен предусмотреть новое строительство аэродромного комплекса и возможность в перспективе удлинить летную полосу.

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Также исполнитель должен рассмотреть возможность размещения на территории аэропорта новой взлетно-посадочной полосы.

Источником финансирования является государственный бюджет.

Работы по проектированию должны быть выполнены до 20 декабря текущего года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что САП уличили в незаконном "сливе" дела об Одесском аэропорте в полицию.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр строительство ProZorro
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