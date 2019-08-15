"Горжусь вами, люди!" История спасения девочки в Павлограде восхитила Украину

Вчера, 14 августа, в городе Павлограде Днепропетровской области пропала "особенная" девочка. Ее поисками занимались более 50 человек.

Пять поисковых групп прочесывали лес, чтобы найти 9-летнюю девочку. Историей спасения Алисы Мурзиной поделилась член поисково - спасательного отряда "Антарес" Лариса Борисенко на своей странице в Facebook.

В Павлограде искали пропавшую девочку

"Около 17:30 мне в мессенджер от знакомых и незнакомых людей стала поступать информация о пропаже ребенка в г. Павлоград. Прямо в парке ко мне подбежала женщина и стала просить о помощи в поисках с привлечением собак (я шла без собаки, но, судя по всему, мы уже узнаваемы и так). Тот час же она позвонила маме девочки, я смогла уточнить подробности, понять, что наше применение нужно и принять быстрое решение об экстренном сборе отряда", - написала Борисенко.

Facebook Larisa Borysenko

К поискам пропавшей девочки сразу подключилась "Муниципальная Варта" и "Национальный корпус", "Национальная гвардия", "Национальные дружины", полицейские и кинологи, спасатели, воины АТО, представетели ОСББ и волонтеры.

Facebook Larisa Borysenko

"Проработав огромные территории леса за чуть более часа, мы прибыли в штаб и были удивлены огромному количеству машин и людей, съехавшихся и прибежавших на поиски! Поиск возглавлял, приехавший просто из дома, начальник Павлоградского горрайуправления ДСНС полковник Александр Миславский. В мобильном штабе уже стояли столы, стулья, были готовы карты! Все вместе мы стали обсуждать стратегию дальнейших поисковых работ", - отметила Борисенко.

Facebook Larisa Borysenko

Вскоре девочку нашел местный житель, который также участвовал в поисках. Алиса находилась в четырех километрах от места пропажи. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало.

Facebook Larisa Borysenko

"Вчера маленькая девочка Алиса создала большой волонтерский поисковый отряд из жителей нашего города! Вот это Громада в нашем Павлограде! Как написала участница поиска Людмила Калинина: " От количества волонтеров дух захватывает!" Горжусь Вами - Люди!!!", - добавила Борисенко.

Facebook Larisa Borysenko

Пользователей Facebook восхитило количество неравнодушных павлоградцев, которые вышли на поиски девочки.

"Читаю и слезы наворачиваются. Какие же вы молодцы!!!! Еще раз убеждаюсь, что в нашем городе есть неравнодушные к чужому горю люди!",

"Искренне восхищаюсь Вами!!! Особенные люди!!!! Пусть Господь благословит Вас и обновит в силе!!!",

"Молодцы", - пишут люди в комментариях.

Скриншот Facebook Larisa Borysenko

Facebook Larisa Borysenko

Facebook Larisa Borysenko

Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером 14 августа в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами. Это случилось на остановке общественного транспорта.

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