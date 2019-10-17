Горсовет Днепра хочет ограничить движение по Слобожанскому проспекту

Городской совет Днепра рассмотрит вопрос об ограничении движения грузовиков по Слобожанскому проспекту.
Согласно проекту решения, который опубликован на сайте горсовета, подобное ограничение могут ввести на участке от перекрестка с ул. Столетова до перекрестка с Мануйловским проспектом.
Горсовет хочет ограничить двожение грузовиков на Слобожанском проспекте
dp.vgorode.ua
Отмечается, что данные меры направлены на сохранение целостности путепровода на перекрестке Слобожанского проспекта и ул. Каруны.
Проект решения
Днепровский горсовет
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре возобновили строительство второй очереди объездной дороги со стороны Запорожья. На данный момент там укладывают выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие в направлении аэропорта "Днепропетровск".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!