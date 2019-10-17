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17 октября • обновлено в 13:16
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Горсовет Днепра хочет ограничить движение по Слобожанскому проспекту

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Городской совет Днепра рассмотрит вопрос об ограничении движения грузовиков по Слобожанскому проспекту.

Согласно проекту решения, который опубликован на сайте горсовета, подобное ограничение могут ввести на участке от перекрестка с ул. Столетова до перекрестка с Мануйловским проспектом.

Горсовет хочет ограничить двожение грузовиков на Слобожанском проспекте

Горсовет хочет ограничить двожение грузовиков на Слобожанском проспекте

dp.vgorode.ua

Отмечается, что данные меры направлены на сохранение целостности путепровода на перекрестке Слобожанского проспекта и ул. Каруны.

Проект решения

Проект решения

Днепровский горсовет

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Место
Украина Днепр
Тег
транспорт
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