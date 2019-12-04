Городской совет Днепра принял бюджет на 2020 год: куда потратят деньги

В среду, 4 декабря, во время 51-й очередной сессии Днепровского городского совета депутаты приняли бюджет на 2020 год.

Так, в 2020 году общий объем доходов и расходов нового бюджета, с учетом дотаций и субвенций из государственной казны, составляет 13 млрд гривень. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

В отличие от нынешней сметы, новый финансовый документ меньше на 2 млрд гривень из-за уменьшения трансфертов из бюджета страны.

Городской совет Днепра принял бюджет на 2020 год Facebook Антона Андриенко

Жилищно-коммунальное хозяйство получит в следующем году 3,3 млрд гривень, из них на благоустройство и инфраструктуру Днепра в следующем году планируют потратить 2,5 млрд гривень. Транспортная отрасль, в свою очередь, получит 1,1 млрд.

На содержание образования, медицины, а также социальную сферу, в частности, льготы, субсидии и помощь населению, город потратит около 7 млрд гривень.

Городской совет Днепра принял бюджет на 2020 год Facebook Антона Андриенко

140 млн гривень в смете предусмотрено на закупку медикаментов и компенсацию их стоимости аптекам. Для городских парков в бюджете заложено 140 млн гривень. На программу "Бюджет участия", где горожане могут реализовать свои проекты, запланировано 31 млн гривень.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ночью 3 декабря в Днепр военным вертолетом доставили 4-летнего мальчика из зоны ООС, который выпал из окна на четвертом этаже. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в областной детской больнице.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram