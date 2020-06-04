Город на Днепропетровщине засыпало градом. Фото и видео явления

Алина Рашевская Жизнь города 15:37, 4.06.2020

В четверг, 4 июня, в городе Каменское Днепропетровской области прошел сильный ливень с градом.

Жертвой непогоды стал Соцгород. Видео последствий природного явления поделились местные жители в Facebook-группе "#Небайдужий".

Град в Каменском
Facebook/"#Небайдужий"

Очевидцы утверждают, что град хоть и был непродолжительным, но интенсивным. Спустя считанные минуты небо прояснилось, а крупинки льда задержались на поверхности земли еще на некоторое время.

Facebook/"#Небайдужий"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области в поселке Демидов выпал град, который массово приняли за снег.

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Днепр Жизнь города

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