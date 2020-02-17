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17 февраля • обновлено в 13:13
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Город на Днепропетровщине может остаться без питьевой воды: озвучен печальный прогноз

2.2т
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Жителей города Каменское Днепропетровской области предупредили об угрозе нехватки питьевой воды в ближайшем будущем.

Значительное ухудшение качества воды в реке Днепр, которая служит каменчанам главным источником для питья, связывают с климатическими изменениями и плохой экологией. В связи с этим в городе уже начали поиски альтернативных ресурсов, сообщает Пильний погляд.

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Так, проблема катастрофической нехватки осадков, с которой столкнулись украинцы в этом году, особо остро стоит для промышленного города Каменское. Ситуацию усложняет и замедление течения, связанное с понижением уровня воды в Днепре. Все это дополняется промышленными выбросами.

Город под Днепром может остаться без питьевой воды

Город под Днепром может остаться без питьевой воды

Коллаж

Как отметили в гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, аномально теплая зима весьма благоприятна для развития болезней и вредителей растений. Если аграриям придется больше обрабатывать поля и растения "химией", то вся она потом будет в речной воде. Как результат – река будет кишеть ядовитыми для рыб и людей микроорганизмами и водорослями.

Каменское может остаться без питьевой воды

Каменское может остаться без питьевой воды

Пильний погляд

Вполне возможно, что при таких обстоятельствах жителям придется обходиться другими источниками водоснабжения. На данный момент самым оптимальным вариантом является добыча подземных вод.

Каменское может остаться без питьевой воды

Каменское может остаться без питьевой воды

Пильний погляд

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Исландии администрация города Хефн решила отапливать жилые дома при помощи горячей воды из геотермальных источников энергии. Для реализации проекта решили построить 20-километровую трубу, которая будет подавать тепло из геотермальной области Хоффелла.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Все в Исландию!!!!
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Интересно, кто в итоге без воды: освобожденный от украинской оккупации Крым или несчастное Каменское? И так ли уж нужна Крыму днепровская вода, которую фaшиcты загрязняют до такой степени, что уже и ceлюков свинoмoвных с нее воротит?
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