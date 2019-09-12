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12 сентября • обновлено в 10:51
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Гниет на глазах: под Днепром погорелец живет на улице и пугает прохожих

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В Желтых Водах Днепропетровской области на главной площади города живет бездомный мужчина и пугает людей.

Как сообщил очевидец Александр Роздобудько, мужчина сжег свою квартиру и теперь обитает на улице в центре города (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В центре города, можно сказать на площади Мира, в тридцати метрах от прокуратуры. По ночам воет, не дает спать людям. Представьте настроение людей, когда утром просыпаешься, выглядываешь в окно и наблюдаешь такую картину! Дети утром идут в школу и так же наблюдают эту картину", – написал очевидец на странице в Facebook.

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Мужчина

Мужчина

Facebook Александр Роздобудька

Он отметил, что мужчина "умирает на глазах":

"Человек гниет, подыхает на глазах у всех и никому нет дела до этого! Самое интересное, что наши "уважаемые" власти знают об этом человеке. Знают, что он сжег свою квартиру полностью и весь подъезд", – подчеркнул Александр.

Очевидец добавил, что власти города ничего делают с этим и людям каждый день приходится каждый день наблюдать неприятную картину:

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"Наш "уважаемый" мэр, например сказал, что людям пострадавшим от пожара помогать не нужно, раз есть виновник пожара, то он и должен покрывать расходы на ликвидацию пожара в подъезде и соответственно пострадавших квартир… Но сейчас речь не об этом. Я сам пострадал от этого человека и при этом лично вытащил его из горящей квартиры, а сейчас думаю - зачем?!... Может не нужно было… Так бы страдания больного человека прекратились быстро! А сейчас повторяюсь, человек гниет и подыхает на глазах у всех, в центе города, на глазах даже детей! При этом человек получает пенсию и пока еще живой… Неужели нельзя за счет пенсии пристроить человека в какой-то хоспис и дать умереть по-человечески, а не как собака под мусоркой?!... И никому нет дела! Власти как всегда бессильны!", – рассказал мужчина.

Мужчина живет на улице

Мужчина живет на улице

Facebook Александр Роздобудька

Мужчина живет на улице

Мужчина живет на улице

Facebook Александр Роздобудька

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром горела многоэтажка: спасенный мужчина умер по дороге в больницу.

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Место
Украина Днепр
Тег
мужчина
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