Гниет на глазах: под Днепром погорелец живет на улице и пугает прохожих

В Желтых Водах Днепропетровской области на главной площади города живет бездомный мужчина и пугает людей.

Как сообщил очевидец Александр Роздобудько, мужчина сжег свою квартиру и теперь обитает на улице в центре города (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В центре города, можно сказать на площади Мира, в тридцати метрах от прокуратуры. По ночам воет, не дает спать людям. Представьте настроение людей, когда утром просыпаешься, выглядываешь в окно и наблюдаешь такую картину! Дети утром идут в школу и так же наблюдают эту картину", – написал очевидец на странице в Facebook.

Мужчина Facebook Александр Роздобудька

Он отметил, что мужчина "умирает на глазах":

"Человек гниет, подыхает на глазах у всех и никому нет дела до этого! Самое интересное, что наши "уважаемые" власти знают об этом человеке. Знают, что он сжег свою квартиру полностью и весь подъезд", – подчеркнул Александр.

Очевидец добавил, что власти города ничего делают с этим и людям каждый день приходится каждый день наблюдать неприятную картину:

"Наш "уважаемый" мэр, например сказал, что людям пострадавшим от пожара помогать не нужно, раз есть виновник пожара, то он и должен покрывать расходы на ликвидацию пожара в подъезде и соответственно пострадавших квартир… Но сейчас речь не об этом. Я сам пострадал от этого человека и при этом лично вытащил его из горящей квартиры, а сейчас думаю - зачем?!... Может не нужно было… Так бы страдания больного человека прекратились быстро! А сейчас повторяюсь, человек гниет и подыхает на глазах у всех, в центе города, на глазах даже детей! При этом человек получает пенсию и пока еще живой… Неужели нельзя за счет пенсии пристроить человека в какой-то хоспис и дать умереть по-человечески, а не как собака под мусоркой?!... И никому нет дела! Власти как всегда бессильны!", – рассказал мужчина.

Мужчина живет на улице Facebook Александр Роздобудька

Мужчина живет на улице Facebook Александр Роздобудька

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром горела многоэтажка: спасенный мужчина умер по дороге в больницу.

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