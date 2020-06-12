Героический поступок: под Днепром охранник супермаркета спас жизнь женщине
В городе Павлоград Днепропетровской области охранник одного из супермаркетов спас жизнь женщине.
Благодаря своевременной реакции и умению оказывать помощь, охраннику супермаркета "АТБ" удалось сохранить жизнь женщине, сообщает "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось на улице Западнодонбасской. Покупательница потеряла сознание, начала заглатывать язык и перестала дышать.
Затем охранник супермаркета Сергей Кутасевич моментально бросился на помощь женщине. Пока медики были в пути, сотрудник супермаркета оказывал первую помощь. Благодаря этому женщина пришла в себя.
Позже на место прибыли медики скорой помощи и госпитализировали женщину.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 12 по 13 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возможных пожарах.