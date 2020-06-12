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12 июня • обновлено в 08:50
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София Ковнир
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Героический поступок: под Днепром охранник супермаркета спас жизнь женщине

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В городе Павлоград Днепропетровской области охранник одного из супермаркетов спас жизнь женщине.

Благодаря своевременной реакции и умению оказывать помощь, охраннику супермаркета "АТБ" удалось сохранить жизнь женщине, сообщает "Информатор".

Под Днепром охранник супермаркета спас жизнь женщине

Под Днепром охранник супермаркета спас жизнь женщине

Рабочий путь

Как стало известно, происшествие случилось на улице Западнодонбасской. Покупательница потеряла сознание, начала заглатывать язык и перестала дышать.

Затем охранник супермаркета Сергей Кутасевич моментально бросился на помощь женщине. Пока медики были в пути, сотрудник супермаркета оказывал первую помощь. Благодаря этому женщина пришла в себя.

Сергей Кутасевич

Сергей Кутасевич

Информатор

Позже на место прибыли медики скорой помощи и госпитализировали женщину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 12 по 13 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возможных пожарах.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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