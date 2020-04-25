Где в Днепре можно заразиться COVID-19: интерактивная карта

В Днепре появилась онлайн-карта с перечнем мест, в которых были подтверждены случаи заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

О том, где ознакомиться с информацией – расскажет OBOZREVATEL.

Где в Днепре есть вероятность заразиться коронавирусом pinterest

Карта доступна на сайте Днепровского городского совета. На ней обозначены места, которые могли посещать заразившиеся COVID-19: аптеки, магазины, остановки общественного транспорта, банковские отделения, банкоматы. Здесь они обозначены красными зонами. Горожан призывают быть внимательными и осторожными, заботиться о собственном здоровье и безопасности окружающих.

На основе информации Национальной полиции и департамента охраны здоровья населения горсовета, данные карты постоянно обновляются.

Карта Днепра COVID-19 Днепровский городской совет

Также для устранения возможности распространения инфекции будет проводиться дезинфекция помещений, прилегающих территорий и поверхностей.

Горожанам следует быть максимально осторожными и использовать необходимые средства личной защиты. Если существует вероятность контакта с больными на COVID-19, нужно прибегнуть к самоизоляции. В случае ухудшения самочувствия и наличия симптомов болезни, сразу позвоните семейному врачу.

В то же время в Днепре в домах, где среди жителей выявлены случаи заражения коронавирусом, начата усиленная обработка дезинфицирующими средствами не только первых этажей, но и всех лестничных клетей. Обеззараживания проводят через день. Постояльцам также бесплатно выдадут антисептики для рук, а на подъездах таких домов разместят соответствующие объявления.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядит весенняя набережная Днепра во время карантина.