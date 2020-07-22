Фирму из Днепра заподозрили в финансировании боевиков на Донбассе

Алина Рашевская Жизнь города 16:35, 22.07.2020 Обновлено: 16:50, 22.07.2020

Служба безопасности Украины расследует дело о финансировании сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.

В 2018 году фирма перечислила более 7 миллионов гривен нескольким фиктивным предприятиям. Их владельцами являются причастные к сепаратистской деятельности лица, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. На данный момент продолжаются следственные действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Луганщине СБУ обнаружила арсенал оружия боевиков.

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Днепр Жизнь города

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