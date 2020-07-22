Фирму из Днепра заподозрили в финансировании боевиков на Донбассе. rbc.ru

Служба безопасности Украины расследует дело о финансировании сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.

В 2018 году фирма перечислила более 7 миллионов гривен нескольким фиктивным предприятиям. Их владельцами являются причастные к сепаратистской деятельности лица, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. На данный момент продолжаются следственные действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Луганщине СБУ обнаружила арсенал оружия боевиков.