Филатову удалось объединить всех ради будущего Днепра, – участники общественно-политического форума

Днепр – город, который строят с любовью. Днепряне очень довольны качественными преобразованиями родных улиц, ведь за последние пять лет в городе произошло немало качественных изменений в различных областях – от медицины до благоустройства. В то же время Днепр благодаря взвешенной позиции мэра Филатова, является объединенным городом, где независимо от национальности, конфессии или политических взглядов горожане объединенные вокруг общих целей – шаг за шагом делать свои улицы и дворы комфортными и удобными.

"Мы и впредь должны идти по пути развития, приумножать то хорошее, что удалось сделать за эти пять лет", – отмечают делегаты общественно-политического форума, который 17 ноября прошел в Днепре.

"С так называемых депрессивных районов делают красивые и удобные. Где люди могут комфортно проводить время, гулять с детьми. Все меняется. Реконструируются скверы, создаются новые зеленые зоны, современные школы после реконструкции, километры внутриквартальных дорог, много всего. Люди видят. Им это нравится, и они хотят, чтобы все продолжалось в том же духе", – сказал депутат городского совета Сергей Пустовой.

Комфортным и безопасным город делают детали, которым сейчас уделяют большое внимание. Так, во время ремонта дорог в Днепре устанавливают островки безопасности и колесоотбойные брусья, строят новые светофорные объекты. В различных районах с нуля строят ливневую канализацию. Город возродил муниципальный электротранспорт и обеспечил горожан большими комфортными автобусами.

Кроме этого, представители форума отмечают успешную работу по защите животных, называя обновленное КП "Зооконтроль" одним из лучших в Украине.

Представители форума отметили успешную работу по защите животных, называя обновленное КП "Зооконтроль" одним из лучших в Украине

Также в Днепре развивают единое медицинское пространство.

"Мы все пришли, чтобы поддержать Бориса Филатова. Для меня, как для медика, важны изменения в сфере здравоохранения. Мы видим, как меняются лечебные учреждения. Это очень важно", – отмечает главный врач поликлиники "Интерпайп" Татьяна Каптелова.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что город и в дальнейшем шаг за шагом будет становиться лучше – ведь здесь ради этого готовы объединять усилия.

Борис Филатов отметил, что город и в дальнейшем шаг за шагом будет становиться лучше

"В течение пяти лет мне, как городскому голове, в таком сложном и разном городе удалось сохранить общеполитический консенсус и объединить всех. Я всегда гордился, что мне удалось стать лидером всей территориальной общины, и никогда я не делал вещей, которые могли столкнуть людей между собой – независимо от конфессий, национальностей или политических взглядов. Ведь мы все равно любим наш город, стремимся к будущему и понимаем – только объединив усилия можно построить город мечты и сделать лучшим для жизни людей", – сказал Борис Филатов.