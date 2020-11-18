Филатов: в последующие периоды софинансирование ОСМД будет содержать программы на капремонт лифтов в домах

В Днепре в течение пяти последних лет мэру Борису Филатову удалось наладить продуктивный диалог с представителями ОСМД и ЖСК. Стороны теперь действительно слышат друг друга, а город всегда идет навстречу самоорганизованным гражданам и предоставляет системную поддержку их инициативам.

"Как жительница города, я считаю, что у нас есть власть, с которой нам повезло. Мы видим результаты действий – от новых троллейбусов, освещения и безопасных перекрестков. С ОСМД есть диалог и взаимосвязь. Это очень важно. Филатов слышит наши проблемы, мы можем достучаться. Нужно продолжать этот диалог и эту связь", – сообщила глава правления ОСМД "Славы, 8" и председатель ОСМД "Дорошенко, 14" Галина Мороз.

Так, к 2016 году ОСМД были фактически рудиментом департамента ЖКХ. Сейчас ситуация изменилась коренным образом. За четыре года город помог в проведении более 2,5 тыс. ремонтов в таких домах. Также Днепр – единственный украинский город, где обучение управляющих ОСМД и ЖСК финансируются за счет муниципального бюджета. В городе действует ряд программ финансовой поддержки ОСМД и ЖСК. И именно они являются фундаментом развития для объединений. Особенно тех, которые были созданы недавно, убежден председатель ОСМД "Паршина, 6" Александр Вильчаковский: "Надеюсь, нынешняя власть и дальше будет продолжать с нами работать. Нам необходима эта коммуникация. Мы хотим и дальше углублять эту работу".

Представители ОСМД и ЖСК Днепра отмечают, что благодаря комплексной поддержке со стороны мэра Филатова в их домах удалось достичь качественных изменений, поэтому нужно продолжать идти по этому пути.

Мэр Борис Филатов отмечает, что одним из крупнейших достижений в его первую каденцию является лидерство Днепра по программам поддержки ОСМД в стране, в частности, что касается софинансирования. "Мы провели для этого большую и системную работу. Мы плодотворно сотрудничали с ОСМД. Сейчас мы понимаем, что дальнейшие перспективы становятся все более реальными. Так, после принятия городского бюджета на 2021, на программы софинансирования ОСМД будет выделено больше средств, чем в предыдущие периоды", – сказал Борис Филатов. Он также добавил, что в последующие периоды к софинансированию ОСМД включать также программы на капитальный ремонт лифтов в их домах.