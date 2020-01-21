Филатов сохраняет высокую поддержку жителей Днепра четвертый год подряд - опрос

Согласно данным ежегодных муниципальных опросов, проводимых Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI), жители Днепра высоко поддерживают деятельность городского головы Бориса Филатова.

Результаты опросов также показывают, что поддержка деятельности мэра всегда выше, чем поддержка деятельности депутатов городского совета. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления "Комитета избирателей Украины" Станислав Жолудев.

"Так, уровень удовлетворенности деятельностью Бориса Филатова в должности городского головы за все годы её занятия не опускался ниже 42%. Самый высокий уровень поддержки наблюдался в позапрошлом году - 53%, а по данным Пятого всеукраинского муниципального опроса (2019), деятельность мэра одобряли 43% днепрян", - рассказал Жолудев.

Днепряне оценили деятельность Филатова Коллаж

По душе днепрянам пришлись и изменения, касающиеся города.

"Вместе с тем, в 2019 году зафиксирован и высокий уровень оптимистических настроений относительно состояния дел в Днепре. Так, 45% жителей отметили, что в целом дела в городе идут в правильном направлении - это лучший показатель, начиная с 2015 года. Уровень удовлетворенности по сравнению с 2016 годом вырос на 20%, а с 2018 - на 5%. К 2018 году негативные оценки превышали позитив. Стремительный рост положительных оценок состоялся в позапрошлом году (с 25-26% в 2016-2017 до 40% в 2018) и продолжился в 2019 году (до 45%). При этом за последние 4 года существенно сократился и негатив (с 49-52% в 2016-2017 до 36% в 2019)", - сообщил Жолудев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Днепра Борис Филатов призвал Верховную Раду не голосовать за изменения в Конституцию в части децентрализации. Как он написал на своей странице в Facebook, все местное самоуправление, мэры, Европейский союз, немецкие и канадские партнеры категорически против изменений.

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