Мэр Днепра Борис Филатов призвал украинцев не посещать кладбища после праздника Пасхи и не нарушать карантин.

Глава города сообщил в Facebook, что в Светлую Седмицу (неделю, следующую после Пасхи) поминовение усопших не происходят.

"Сама Пасха есть победа Жизни над Смертью и посему не стоит в этот период идти на кладбище. Если мне не верите, то спросите об этом своего духовника, и он вам это подтвердит. Поминальные дни (Радоница, "Гробки") приходятся на Фомину Неделю (следующую после Светлой) и мы унаследовали их от древних славян. Поэтому помним, что в христианской традиции суть поминовения – есть молитва, а не тризна с пиршеством, как у язычников", – напомнил Филатов.

Гробки после Пасхи

Чиновник добавил, что вместо обеда на кладбище предпочтительнее милостыня.

"Поэтому, если вы все-таки люди православные, то вместо того, чтобы упиваться водкой на могилах своих усопших родственников, лучше продуктовый набор для неимущих или помогите с лекарствами захворавшей старушке. И, да, нигде ни в Святом Писании, ни в Святом Предании не говорится о том, что на кладбища нужно переться с мангалами и шашлыками. И никто из Святых Отцов не рекомендовал жрать на могилах оливье", – подчеркнул Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов рассказал, как должны проходить Пасха и поминальные дни.