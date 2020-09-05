Филатов об инциденте с зеленкой: можете меня теперь только убить

В субботу, 5 сентября, в Днепре городского главу Бориса Филатова облили зеленкой.

Инцидент произошел во время его встречи с местными жителями на улице Марии Лисиченко, 11. Об инциденте сообщили в Telegram-канале "Х***ый Днепр".

Инцидент произошел во время встречи мэра с горожанами. Facebook/Борис Филатов

Вскоре ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал и сам мэр Днепра. Он заявил, что все его враги сейчас в агонии, им не помогли все сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь и проплаченные митинги.

"Единственное, на что они остались способны – это кидаться зеленкой", – написал Борис Филатов.

Городской глава отметил, что он продолжил встречу с горожанами, даже "слегка изменив цвет".

Филатов продолжил отвечать на вопросы днепрян даже будучи в зеленке. Facebook/Борис Филатов

"Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось. Вам, поганой падали, отдавшей мой родной Город на разграбление бандитам и олигархам", – резюмировал мэр Днепра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре одновременно более 200 человек под открытым небом написали диктант об Александре Поле. Проект реализован благодаря победе в программе Филатова "Культурная столица".