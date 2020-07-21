Филатов начал переговоры о загрузке Южмаша контрактами

Борис Бондарь Жизнь города 19:40, 21.07.2020 Обновлено: 19:45, 21.07.2020

Южный машиностроительный завод, который сейчас передал городу финальную часть заказанной партии из 33 новых троллейбусов, может получить контракты на изготовление техники для коммунальных предприятий Днепра.

"С Южным машиностроительным заводом у нас немалые планы по дальнейшему сотрудничеству. Мы ведем, на мой взгляд, плодотворные переговоры о загрузке Южмаша контрактами на приобретение техники для коммунальных предприятий. В соответствии с нашими возможностями мы стараемся в нынешние непростые времена помочь Южмашу выживать. Не просто политическими заявлениями, но прежде всего – делами. Контрактами и приобретением соответствующей техники и созданием рабочих мест", – сообщил мэр Днепра Борис Филатов во время передачи новых троллейбусов 21 июля.

Мэр добавил, что на днях, во время встречи с амбасадором Азербайджана в Украине, также речь шла о перспективах общего с Южмашем и азербайджанской стороной производства машиностроительного оборудования и техники для поставки в республику.

"Для нас это очень важно. На сегодняшний день мэрия заказала коммунальную технику – мы будем участвовать в тендере. Мэрия заказала, помогла – это рабочие места, деньги, зарплата людей, увольнений не будет", – сказал генеральный директор Южмаша Сергей Войт.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

На Донбассе трагически погиб молодой защитник Украины: в апреле он женился

Зеленский озвучил свою позицию по подаче воды в Крым

Шестая годовщина освобождения Торецка и Рубежного от оккупантов: в ВСУ вспомнили героическую спецоперацию

В Луцке со стрельбой захватили автобус с людьми: все подробности, фото и видео

Заложница из Луцка по телефону – журналистам: что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?