Филатов начал переговоры о загрузке Южмаша контрактами
Борис Филатов пообещал Южмашу помочь выжить.
Южный машиностроительный завод, который сейчас передал городу финальную часть заказанной партии из 33 новых троллейбусов, может получить контракты на изготовление техники для коммунальных предприятий Днепра.
"С Южным машиностроительным заводом у нас немалые планы по дальнейшему сотрудничеству. Мы ведем, на мой взгляд, плодотворные переговоры о загрузке Южмаша контрактами на приобретение техники для коммунальных предприятий. В соответствии с нашими возможностями мы стараемся в нынешние непростые времена помочь Южмашу выживать. Не просто политическими заявлениями, но прежде всего – делами. Контрактами и приобретением соответствующей техники и созданием рабочих мест", – сообщил мэр Днепра Борис Филатов во время передачи новых троллейбусов 21 июля.
Мэр добавил, что на днях, во время встречи с амбасадором Азербайджана в Украине, также речь шла о перспективах общего с Южмашем и азербайджанской стороной производства машиностроительного оборудования и техники для поставки в республику.
"Для нас это очень важно. На сегодняшний день мэрия заказала коммунальную технику – мы будем участвовать в тендере. Мэрия заказала, помогла – это рабочие места, деньги, зарплата людей, увольнений не будет", – сказал генеральный директор Южмаша Сергей Войт.