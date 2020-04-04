В случае наихудшего сценария эпидемии и карантина мэрия Днепра может свернуть программы по благоустройству и перенаправить средства на материальную поддержку наиболее уязвимой категорий жителей.

Такое предположение мэр Днепра Борис Филатов озвучил накануне в эфире телеканала "ZIK".

Мэры украинских городов

"У нас есть четкое понимание, внутри Ассоциации городов Украины, основное финансовое бремя упадет на нас. Думаю, что в ближайшее время мы просто будем свертывать программы по благоустройству и выдавать людям материальную помощь. Или определенным образом обеспечивать общественные работы, или рабочие места. Ведь это небо упало на наши плечи. Самое страшное, что у центральной власти один выход: они сидят в Киеве, в высоких кабинетах, и единственное решение для решения проблемы в стране – ограбить местное самоуправление", – подчеркнул он.

Также, по словам Бориса Филатова, он находится в постоянном контакте со многими коллегами из других украинских городов – чтобы иметь возможность вместе противостоять нынешним вызовам эпидемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Днепра Борис Филатов обвинил представителей некоторых политических сил в манипуляциях и попытках спекулировать на горе людей. По его словам, иногда эти политики опускаются до откровенной лжи, выдавая за свои достижения результаты работы городской власти.

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