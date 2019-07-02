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"Ежедневно, без выходных": в Днепре стартовала масштабная реконструкция проспекта Героев

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Подрядчики уже приступили к фрезерованию дорожного полотна. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Начался этап реконструкции проспекта Героев. В этом году мы планируем выполнить замену всего асфальтового покрытия, бордюрного камня. Скоро мы приступим к укладке выравнивающего слоя. Когда будет отфрезерован весь участок, положим основной рабочий слой. Также проектом предусмотрена замена троллейбусных опор и установка островков безопасности на данном участке", - сообщил Лысенко.

Лысенко о ремонте проспекта

Лысенко о ремонте проспекта

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Также заммэра отметил, что последний ремонт на этой территории проводился порядка 12 лет назад. Наслаждаться результатом днепряне смогут совсем скоро - все работы по замене асфальтового покрытия планируют закончить до 1-го августа.

Следующим отремонтируют участок дороги от бульвара Славы до улицы Добровольцев. Здесь проектом предусмотрено устройство восьми больших карманов для остановок общественного транспорта.

Подрядчики приступили к фрезеровке

Подрядчики приступили к фрезеровке

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гройсман раскритиковал ремонт дорог в Украине.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ремонт и строительство дорогДнепртранспорт
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