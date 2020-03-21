В Днепре врачи скорой помощи ездят на вызовы с подозрением на коронавирус по одному, чтобы экономить защитные костюмы, самостоятельно шьют марлевые повязки и молятся.

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщила местный медик. По ее словам, уровень противоэпидемической ситуации на Днепропетровщине "достиг дна".

Еще несколько дней назад защитные маски медикам выдавали только на вызовы с диагнозом острая респираторная инфекция и только по две штуки, рассказала женщина. При этом остатки флизелиновых костюмов плохого качества передали только противоэпидемической бригаде врачей. Остальные ездят на вызовы без защиты.

Врач "скорой" рассказала правду о жуткой ситуации с коронавирусом

"На вызов врач или фельдшер идут по одному, чтоб костюм сэкономить. А ещё у нас закончились катетеры для обеспечения венозного доступа, и когда пройдут торги и закупка -– неизвестно. Но главное молиться..." – говорит медик.

Врач отметила, что местные жители собирают деньги им на защитные средства, ищут костюмы, маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Она шокирована этим, потому что местные власти отчитываются о полном обеспечении медиков всем необходимым.

"Всем тем сотрудникам, которым не досталось марлевой маски, необходимо сшить самостоятельно маску для себя. Но лучше сшить всем, ведь там четыре слоя марли, а нужно для лучшей защиты восемь", – цитирует распоряжение начальства медик "скорой".

Как писал OBOZREVATEL ранее, полиция и медики пытаются установить людей, которые могли заразиться коронавирусом от супругов на Днепропетровщине. Пара украинцев ехала на поезде, а затем в такси.

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