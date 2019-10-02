Главная Новости
2 октября • обновлено в 16:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

"Это полная х*йня!" Операционная в больнице Кривого Рога повергла в шок депутата

441 Читать материал на украинском

В сети появились шокирующие фото операционного блока городской больницы №3 в Кривом Роге.

Снимки были сделаны депутатом Криворожского горсовета Николаем Колесником. Своими впечатлениями от увиденного он поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

Операционная в одной из больниц Кривого Рога

Операционная в одной из больниц Кривого Рога

Facebook Николая Колесника

Новости
Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: днепровские маршрутки шокируют

"На фото операционный блок 3 городской больницы, там, кстати, единственное эндокринологическое отделение на Кривой Рог. Фото сделаны, когда я устанавливал там кондиционеры, потому что когда хирург работает при 35-40 градусах, это уже опасность", – поделился Колесник.

Операционная в одной из больниц Кривого Рога

Операционная в одной из больниц Кривого Рога

Facebook Николая Колесника

Операционная в одной из больниц Кривого Рога

Операционная в одной из больниц Кривого Рога

Facebook Николая Колесника

Также депутат отметил, что было бы более логично потратить субвенцию в размере 4 600 000 гривень, выделенную прошлым Кабмином, не на строительство детской и спортивной площадок, а на ремонт помещения больницы. В комментариях под публикацией депутат устроил голосование по этому поводу. "Извиняюсь, но это полная х*йня", – подытожил Колесник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре клиентов шаурмичной кормили тараканами. Грубое нарушение санитарных норм было замечено в киоске с шаурмой возле торгового центра "Нагорка". Насекомые свободно бегали по тарелкам с едой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
депутат фотографии строительство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel