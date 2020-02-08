Экс-начальника полиции Днепропетровщины будут судить за силовое задержание патрульных

В пятницу, 7 февраля, прокуратура направила в суд обвинение в отношении бывшего начальника полиции Днепропетровской области.

Прокуратура обвиняет его в превышении власти. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Офис Генерального прокурора подготовил подозрение в отношении бывшего начальника Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области за превышение служебных полномочий и вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 УК Украина).

По данным следствия, бывший правоохранитель в сентябре 2018 года организовал с применением оружия и насилия незаконное силовое задержание полицейских Управление патрульной полиции, которые оформляли административное правонарушение, совершенное его водителем.

Напомним, в июне 2019 года в СМИ появилось видео, где патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери. Вскоре на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL:

После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

Как сообщили нашему изданию источники из патрульной полиции, готовится решение об отставке правоохранителя. Ему также грозит 8 лет тюрьмы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

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