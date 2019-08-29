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Два района Днепра останутся без света: список адресов

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В Днепре 30 августа несколько улиц останутся без электричества.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • пер. Баженова, 1-37, 2-38;

  • пер. Росси, 2-18, 1-33;

  • пер. Штрауса, 1-41, 2-16;

  • пер. Старова, 1-15, 2-26;

  • пер. Уютный, 1-19, 2-34;

  • ул. Адмиральская, 3-35, 2г-22д;

  • ул. Уютная, 1а-41, 2-20;

  • ул. Синявского, 47-71;

  • ул. Спутника, 2, 15, 17;

  • ул. Веснина, 2.

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Новокодакский район:

  • ул. Герцена, 4-24, 1а-23;

  • ул. Лавандовая, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;

  • ул. Садовского, 2;

  • ул. Десняка, 1;

  • ул. Геологическая, 2а;

  • ул. Десантная, 36-40, 58-72;

  • ул. Косинского, 1, 3;

  • пер. Вагнера, 2-22; 1-21;

  • ул. Десантная, 1-23, 2а-34, 42, 56.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге женщина обнаружила в родительской квартире мертвыми отца и мать.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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