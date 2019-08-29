Два района Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре 30 августа несколько улиц останутся без электричества.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская Жизнь
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
пер. Баженова, 1-37, 2-38;
пер. Росси, 2-18, 1-33;
пер. Штрауса, 1-41, 2-16;
пер. Старова, 1-15, 2-26;
пер. Уютный, 1-19, 2-34;
ул. Адмиральская, 3-35, 2г-22д;
ул. Уютная, 1а-41, 2-20;
ул. Синявского, 47-71;
ул. Спутника, 2, 15, 17;
ул. Веснина, 2.
Новокодакский район:
ул. Герцена, 4-24, 1а-23;
ул. Лавандовая, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;
ул. Садовского, 2;
ул. Десняка, 1;
ул. Геологическая, 2а;
ул. Десантная, 36-40, 58-72;
ул. Косинского, 1, 3;
пер. Вагнера, 2-22; 1-21;
ул. Десантная, 1-23, 2а-34, 42, 56.
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