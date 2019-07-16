Два района Днепра останутся без света: названы адреса

В среду, 17 июля в нескольких домах в Новокодакском и Центральном районе Днепра будет отключено энергоснабжение.
Отключение связано с необходимостью провести техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет
ТСН
В частности, света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
пер. Брянский, 2 — 22, 3 — 17;
ул. Коробова, 3, 3а, 29а;
ж/м Красный Камень, 29а;
бул. Рубиновый, 12, 18;
ул. Савкина, 2;
ул. Шодуаровская, 6б, 10а;
ул. Юрия Кондратюка, 108, 110;
Центральный район:
ул. Староказацкая, 50;
ул. Фабра, 14.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 июля на Днепропетровщине отключат воду в некоторых селах.
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