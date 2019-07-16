Два района Днепра останутся без света: названы адреса

В среду, 17 июля в нескольких домах в Новокодакском и Центральном районе Днепра будет отключено энергоснабжение.

Отключение связано с необходимостью провести техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет ТСН

В частности, света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

пер. Брянский, 2 — 22, 3 — 17;

ул. Коробова, 3, 3а, 29а;

ж/м Красный Камень, 29а;

бул. Рубиновый, 12, 18;

ул. Савкина, 2;

ул. Шодуаровская, 6б, 10а;

ул. Юрия Кондратюка, 108, 110;

Центральный район:

ул. Староказацкая, 50;

ул. Фабра, 14.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 июля на Днепропетровщине отключат воду в некоторых селах.

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